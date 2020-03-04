Yalova Belediyesi'nde başkanlık seçimi yapılacak (2)

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ÖZHASEKİ, BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI BELİRLEMEK İÇİN YALOVA'YA GELİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Yalova Belediye Belediye Başkanı Vefa Salman´nın yerine, 6 Mart´ta belediye meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde, AK Parti´nin adayının kim olacağını belirlemek üzere, yarın Yalova´ya gelerek bir takım temaslarda bulunacak.BURSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Muammer İRTEM

2020-03-04 20:03:29



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