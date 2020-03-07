Yalova'da uyuşturucu operasyonuna 6 gözaltı



Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)YALOVA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 1'i kadın, 6 kişi gözaltına alındı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, bu sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 1'i kadın, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve arabalarında yapılan aramalarda, 220 sentetik ecza, çeşitli miktarlarda satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 121 mermi ile 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR

2020-03-07 16:08:21



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