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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yalova'da uyuşturucu operasyonuna 6 gözaltı

DHA

Yalova'da uyuşturucu operasyonuna 6 gözaltı


Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)YALOVA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 1'i kadın, 6 kişi gözaltına alındı.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, bu sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 1'i kadın, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve arabalarında yapılan aramalarda, 220 sentetik ecza, çeşitli miktarlarda satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 121 mermi ile 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR
2020-03-07 16:08:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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