Sayıştay Başkanından öğrencilere tavsiye: Kendimizi ölçüp tartalım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sayıştay Başkanından öğrencilere tavsiye: Kendimizi ölçüp tartalım

DHA

Sayıştay Başkanından öğrencilere tavsiye: Kendimizi ölçüp tartalım


Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)YALOVA Üniversitesi´nde düzenlenen konferansta konuşan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, öğrencilere meslek hayatları için tavsiyeler vererek, "Okul bitince düşünmekten ziyade şimdi kendimizi ölçüp tartalım ve şahsi özelliklerimizi değerlendirmeye çalışalım. Kişinin kendisini değerlendirmesi çok önemli" dedi.
Yalova Üniversitesi ile Yalova Bağımsız Denetim Derneği´nin iş birliği ile düzenlenen konferans, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş´ın katılımı ile gerçekleşti. Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi´ndeki 15 Temmuz Salonu´nda gerçekleşen "MuhasebeDenetim Mesleği Geçmişi, Bugünü ve Geleceği" başlıklı konferansta, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Yalova İl Jandarma Komutanı J. Albay Mustafa Bakçepınar ve pek çok kurumkuruluştan katılımcılar yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunması ile başlayan konferans, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci´nin açılış konuşması ile devam etti.
Konuşmasında Yalova Üniversitesi olarak ülkemize çok değerli katkılar sunan devlet büyüklerini öğretim üyeleri ve öğrenciler ile buluşturmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Prof. Dr. Suat Cebeci, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş´a da konferansa katılımından dolayı teşekkürlerini iletti. Özgeçmişinin okunmasının ardından sahneye gelerek sözlerine başlayan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, ilk olarak Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci´ye; Sayıştay´ın ilk logosunun yer aldığı çini, 1363 yılında El Mazendarani tarafından ilk devlet muhasebesi ders kitabı olarak hazırlanan Risale-i Felekiyye, Oktay Güvemli tarafından hazırlanan Osmanlı İmparatorluğunda Devlet Muhasebesi ve Ortadoğu Muhasebe Tarihi kitaplarını ile İstiklal Marşı´nın orijinal yazılışının yer aldığı bir levhayı hediye etti. Rektör Cebeci´nin de Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş´a, Hz. Muhammed´i anlatan Hilye-i Şerif´i takdim etmesinin ardından konferans oturumu başladı.
DENETİM VE MUHASEBENİN TARİHÇESİ ANLATILDI
İki bölümden oluşan konferansın ilk bölümünde Sayıştay özelinde denetim ve muhasebenin tarihçesi hakkında bilgi veren Seyit Ahmet Baş, ikinci bölümünde ise öğrencilere yönelik kariyer tavsiyelerinde bulundu. Osmanlı Devleti döneminde yayınlanan ilk gazete örneklerini katılımcılarla paylaşan Seyit Ahmet Baş, Divan-ı Muhasebat´ın kuruluşu ile ilgili de bilgi verdi. Divan-ı Muhasebat´ın merkezi bir yapıda olduğunu ve 1967 yılında yapısında herhangi bir değişiklik olmadan Sayıştay ismini aldığını ifade eden Seyit Ahmet Baş, "Osmanlı Devleti´nde Sayıştay´a `bakiyenin başında´ anlamına gelen `Başbaki Kulluğu´ denirken, Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular´da ise `Divan-ı İşraf´ olarak anılıyordu" dedi.
SAYIŞTAY BAŞKANI´NDAN ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER
Konuşmasına öğrencilere tavsiyelerde bulunarak devam eden Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, "Okul bitince düşünmekten ziyade şimdi kendimizi ölçüp tartalım ve şahsi özelliklerimizi değerlendirmeye çalışalım. Kişinin kendisini değerlendirmesi çok önemli. Kafamızdaki soru işaretlerini netleştirmemiz lazım. `Hangi mesleği seçmeliyim?´ sorusunun cevabını ararken bakacağımız ilk şey iş tatmini sağlamak ve mutlu olmak. Meslek sırtınızda yük olmaya başlamışsa bilin ki bir süre sonra şeker, tansiyon, kolesterol ve damar sertliği gibi rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başlar. Bütün bunlar metabolizmanın o strese karşı üretmiş olduğu uyarılardır" diye konuştu.
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş daha sonra ise Karar Ağacı üzerinden öğrencilerin kariyerlerine `Çalışan´ ya da `Girişimci´ olarak devam etmeleri durumunda karşılarına çıkabilecek tablolar hakkında bilgi verdi. Kamudaki iş imkanları hakkında da açıklamalarda bulunan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, mülakat sürecini örneklerle anlatarak katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.
Yalova Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Şengül Tanır´ın, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş´a plaket takdim etmesinin ardından konferans sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR
2020-03-11 18:48:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da lise öğrencileri 4 ton dezenfektan üretti, okullarda kullanılacak
YEREL HABERLER Yalova'da lise öğrencileri 4 ton dezenfektan üretti, ...
(Görüntülü) KORONAVİRÜS SONRASI KOLONYAYA TALEP PATLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KORONAVİRÜS SONRASI KOLONYAYA TALEP ...
Sayıştay Başkanı Baş Yalova’da
YEREL HABERLER Sayıştay Başkanı Baş Yalova’da
Korona virüs kolonya satışlarını patlattı 80 derece kolonya yok satıyor
YEREL HABERLER Korona virüs kolonya satışlarını patlattı 80 derece ...
Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında tutuklu müteahhitten savcıya mektup (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında ...
Türk Gemiciliği'nin büyük başarısı... Türk canlı balık taşıma gemileri Norveç sularında
YEREL HABERLER Türk Gemiciliği'nin büyük başarısı... Türk canlı ...
Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında tutuklu müteahhitten savcıya 4 sayfalık mektup
YEREL HABERLER Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında ...
Yalova'da, 2 bin 578 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Yalova'da, 2 bin 578 litre etil alkol ele geçirildi
Altınova Meslek Yüksek Okulu'na ziyaret
YEREL HABERLER Altınova Meslek Yüksek Okulu'na ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X