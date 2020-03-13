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DSİ, Yalova’nın çehresini değiştirdi

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, Yalova'da yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya devam ediyor.

DSİ, Yalova’nın çehresini değiştirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, Yalova’da yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya devam ediyor.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 20032020 yılları arasında Yalova iline çok önemli yatırımlar yapıldı. DSİ’den yapılan açıklamada, “Son 17 yılda Yalova’da tamamladığımız içmesuyu tesisleri ile 262.234 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan, Kurtköy Derivasyonu kaynağından alınan su 7,40 km uzunluğundaki isâle hattı vasıtasıyla Gökçe Barajına ilave yıllık 13 milyon miçmesuyu temin ediyoruz. “Yaptığımız ve yapacağımız tesisler Yalova ilindeki yaşayan insanların refahı, tarım alanlarında verim artışı ve kalkınmanın anahtarı olacaktır. Son 17 yılda tamamlanan 2 adet sulama tesisi ile toplam 6.860 dekar zirai arazinin sulanması sağlandı. Böylece çiftçilerimize yıllık 11 milyon TL zirai gelir artışı sağladık.Ayrıca,Yalova’nın bereketli topraklarına 7 adet daha sulama tesisi yapmayı planlıyoruz. Yalova’nın kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek gayesiyle çalışmaktayız. Yalova’da 9 adet baraj ve 7 adet sulama tesisinin proje ve planlama çalışmaları devam ediyor. Yalova ilinde 2003 yılından bugüne kadar, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 1 adet iş tamamlanarak 34.700 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. Yalova ilinde 2 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Olağan bir doğa olayı olmasına rağmen, bilinçsiz insan faaliyetleri sebebiyle felakete dönüşebilen taşkınlar tüm dünyada ve ülkemizde büyük can ve mal kayıplarına sebebiyet veriyor. Genel Müdürlüğümüz işletmeye aldığı akarsu ıslah ve taşkın kontrol tesisleri ile hem taşkın ihmâlini azaltmaya hem de muhtemel taşkın zararlarını asgari seviyeye indirmeye çalışıyor. Yalova ilinde 2003 yılından bugüne kadar tamamlanan 7 dere ıslahı ile 11 adet yerleşim yeri ve 1.217 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. İnşaatı devam eden 2 adet taşkın koruma tesisi ile 1 il merkezi, 1 ilçe merkezi 2 adet köy ve 700 dekar arazinin taşkından korunması sağlanacaktır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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