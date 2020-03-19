Girişimci terziden “yıkanabilir maske” Yetiştirmekte güçlük çekiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Girişimci terziden “yıkanabilir maske” Yetiştirmekte güçlük çekiyor

İHA

Yalovalı bir kadın terzi, vatandaşların talebi üzerine yıkanabilir kumaş maske üretmeye başladı. Eczanede maske bulamayan vatandaşlardan tekrar tekrar kullanılabilen kumaş maskelere büyük ilgi var.

Girişimci terziden “yıkanabilir maske” Yetiştirmekte güçlük çekiyor

Yalovalı bir kadın terzi, vatandaşların talebi üzerine yıkanabilir kumaş maske üretmeye başladı. Eczanede maske bulamayan vatandaşlardan tekrar tekrar kullanılabilen kumaş maskelere büyük ilgi var.
Yalova’da Seval Ünsal isimli terzi, vatandaşların yoğun talebi üzerine kumaş maske üretmeye başladı. Kumaş olan maskelerin çok kullanımlık olduğunu belirten Ünsal, “Maskelerimiz yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir. Vatandaşlarımız kendini korumak istiyor ve bu nedenle buna talep var. Ben de sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek maske üretmeye başladım” dedi.
Yalova’da Fevzi Çakmak Mahallesi’nde hizmet veren terzi Seval Ünsal, maske bulamayan vatandaşların imdadına bir nebze de olsa yetişmeye çalışıyor. Tezgahında renkli, yıkanabilir kumaş maskeler üreten Ünsal, bir lokanta işletmecisinin talebi üzerine maske üretmeye başladığını ve vatandaşların yoğun talebi üzerine de üretmeye devam ettiğini bildirdi. Ünsal, “Eczanede maske bulamayan lokantacı bir arkadaşım bana ‘Maske üretebilir misin’ diye talepte bulundu. ‘Dışarıda bulamıyorum, elemanlarımın da acilen maskeye ihtiyacı var’ dedi. Biz de bu şekilde maske üretmeye başladık. İlk partiyi verdikten sonra arkadaşımdan gelen diğer insanlar da bizden maske talep etmeye başladı. Şu anda talepleri karşılayamayacak haldeyiz. Bu maskelerin diğerlerinden farklı bir özelliği var. Yıkanabilir ve defalarca kullanılabilir maske olmaları” şeklinde konuştu.
Maskelerin tekrar tekrar kullanılabileceğini söyleyen Ünsal, “Beyaz renkli olanları çamaşır suyu ile dezenfekte edip kuruttuktan sonra yeniden kullanabilirler. Renkli olanları da sirkeli ve sabunlu suyla yıkadıktan ve kuruttuktan sonra yeniden kullanabilirler” dedi.
Ünsal, maskelerden en büyük talebin ise siyah renge olduğunu belirtti. Girişimci terzi, yıkanabilir kumaş maskeleri 5 TL’den satıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'daki cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Yalova'daki cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı
Başkan Oral’dan su müjdesi Altınova'da korona virüsüne karşı su kesintisi yapılmayacak
YEREL HABERLER Başkan Oral’dan su müjdesi Altınova'da korona ...
Vali Erol uyardı: “Temastan kaçının”
YEREL HABERLER Vali Erol uyardı: “Temastan kaçının”
Yalova’da 18 Mart törenleri
YEREL HABERLER Yalova’da 18 Mart törenleri
Kaplıcalar sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Kaplıcalar sessizliğe büründü
(Görüntülü) İş adamına evinin önünde silahlı saldırıda öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) İş adamına evinin önünde silahlı ...
İş adamına evinin önünde silahlı saldırıda öldü
YEREL HABERLER İş adamına evinin önünde silahlı saldırıda öldü
Yalova’da silahla sırtından vurulan bir kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yalova’da silahla sırtından vurulan bir kişi hayatını ...
Yolsuzluk soruşturmasında 2 kişi daha gözaltında
YEREL HABERLER Yolsuzluk soruşturmasında 2 kişi daha gözaltında
Altınova’da okullar ilaçlandı
YEREL HABERLER Altınova’da okullar ilaçlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X