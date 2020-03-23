Zabıtadan Korona virüs bilgilendirmesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Zabıtadan Korona virüs bilgilendirmesi

İHA

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, Korona virüs salgınının önlenmesi için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Zabıtadan Korona virüs bilgilendirmesi

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, Korona virüs salgınının önlenmesi için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.
Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, Korona virüs önlemleri kapsamında esnafı ve vatandaşları hijyen tedbirleri konusunda uyararak, bilgilendiriyor.
Esnafı gezen zabıta ekipleri, hem esnafa hem de müşterilere bilgilendirme yaptı. Zabıta ekipleri virüsün yayılmasının engellenmesi için daha fazla duyarlılık gösterilmesi çağrısında bulundu. Esnaf ve vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından ürünleri el ile seçmemeleri, alışveriş süresini çok uzun tutmamaları, kalabalık oluşmadan sosyal mesafeye uyularak alışveriş yapmaları konularında bilgilendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaşlılara kolonya dağıtılıyor
YEREL HABERLER Yaşlılara kolonya dağıtılıyor
Yalova'da oyun parkı alev aldı
YEREL HABERLER Yalova'da oyun parkı alev aldı
YAKAB’ta dezenfekte çalışmaları yapıldı
YEREL HABERLER YAKAB’ta dezenfekte çalışmaları yapıldı
Her yer ilaçlanıp kireçleniyor
YEREL HABERLER Her yer ilaçlanıp kireçleniyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X