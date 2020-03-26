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Tersanelerden, hastaneye termal kamera

İHA

Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş korona virüsle mücadelede kullanılmak üzere Yalova Devlet Hastanesi'ne termal kamera hediye etti.

Tersanelerden, hastaneye termal kamera

Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş korona virüsle mücadelede kullanılmak üzere Yalova Devlet Hastanesi’ne termal kamera hediye etti.
Yalova Devlet Hastanesi ek binası girişine kurulan sistem, kapıdan girenlerin beden sıcaklığını otomatik olarak ölçüyor ve belirlenen derecenin üstünde bir sıcaklık görünce sesli ikaz veriyor. Yalova Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Musa Karabulut ve Tersaneler Birliği Başkan Vekili Orhan Gülcek, hastane kapısından birlikte girerek sistemi denediler. Gülcek, “Tersane girişlerinde de kullandığımız bu sistem, fedakâr sağlık personelimizin işini kolaylaştıracak, sağlık personelimiz ve halkımızın güvenliklerini arttıracaktır” dedi.
Dr. Karabulut da, Orhan Gülcek’in nezdinde tüm tersane işletmecilerine teşekkür ettiğini ifade etti. Sade törene, Başhekim Yardımcısı Dr. Gülhan Korkmam, Hastane Müdürü Pınar Altınışık ve Hastane Müdür Yardımcıları İbrahim Oktay ve Ferruh Demir de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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