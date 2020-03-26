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Yalova'da trafik ekiplerinden koronavirüs tedbirleri

DHA

Yalova'da trafik ekiplerinden koronavirüs tedbirleri


Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA)YALOVA´da trafik ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak trafik denetimi gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, minibüs ve taksilere  koronavirüs salgını önlemleri kapsamında sosyal mesafeyi koruyarak denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri minibüs ve taksi şoförlerine uymaları gereken kurallarla ilgili bilgilendirmede bulunurken, araçlara koronavirüsüne karşı sosyal mesafeyi koruma amaçlı bilgilendirme afişleri yapıştırdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin uygulamasında drone ile havadan çekim yapıldı. Ekip araçlarıyla caddelerde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, dışarıda dolaşmaları halinde idari para cezasıyla cezalandırılacakları yönünde anonslar yapıldı.
Öte yandan led ışıklarla `Evde hayat var´ yazılı ekip araçları da şehrin cadde ve sokaklarında dolaşarak vatandaşların mecbur kalmadıkça evde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu. Ekipler şehrin belirli bölgelerinde de afiş ve branda asarak sosyal mesafenin korunması amacıyla vatandaşları bilgilendirdi.
DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR
2020-03-26 16:48:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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