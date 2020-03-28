Yalova'da tır yoldan çıktı, sürücüsü ölümden döndü Yağışlı havada yoldan çıkan tır sürücüsü yaralandı

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YalovaBursa karayolu Süpürgelik mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yalova'dan ursa istikametine seyreden Ferit Durmuş yönetimindeki 16 AFU 51 plakalı tır, Süpürgelik bölgesine geldiğinde yağmur nedeniyle kontrolden çıktı. Yolun solundaki bariyerleri aşan tır duvara çarparak durabildi. Kaza sonrasında yaralanan sürücü Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle YalovaBursa kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak verildi.

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