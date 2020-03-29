Otomobil takla attı, 4 kişi yara almadan kurtuldu

Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, taklalar atan otomobildeki 4 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, sabah saatlerinde YalovaBursa karayolunun Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. İstanbul´dan Aydın´a doğru giden Müge Dede yönetimindeki 34 PNU 94 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil bariyeri aşıp, taklalar atarak yol kenarına savruldu. Dede ve yanında bulunan 3 aile ferdi, kazadan yara almadan kurtuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR
2020-03-29 13:36:01
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