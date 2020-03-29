Oral: "Halkımız sabırla evlerinde kalmalı"

Yalova Altınova Belediyesi Garaj Amirliği Temizlik Birimi ekipleri, yeni koronovirüs (Covid 19) ile mücadelede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler ilçe genelinde temizlik, dezenfekte ve ilaçlama yapıyor.

Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, belediye olarak her türlü tedbiri aldıklarını çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyleyerek, "Durumun vehâmeti ve ciddiyetinin farkındayız. Salgın hastalıklara karşı tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Ancak bu noktada vatandaşlarımıza da büyük sorumluluk düşüyor. Her bir vatandaşımız günlük hayatında uyguladığı basit tedbirlerle salgın hastalıkların önüne geçebilir. Gencinden yaşlısına kadar herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Devletimizin belirlediği tedbirler ve kurallar harfiyen yerine getirilmeli. Mecbur olmadıkça evden çıkılmamalı. İnsanlarla mesafeye dikkat edilmeli. Hijyen konusunda çok titiz davranılmalı. Halkımızdan sabırla evlerinde kalmalarını istiyoruz” diye konuştu.

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