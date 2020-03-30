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İşçiler memleketlerine gönderildi

İHA

Başta tersaneler olmak üzere Altınova'da çalışıp memleketlerine gitmek isteyen işçiler kontrollü olarak ilçeden uğurlandı.

İşçiler memleketlerine gönderildi

Başta tersaneler olmak üzere Altınova’da çalışıp memleketlerine gitmek isteyen işçiler kontrollü olarak ilçeden uğurlandı.
Çalıştıkları iş yerinden izin alarak memleketlerine gitmek isteyen ancak biletleri iptal edilip kalacak yer de bulamayan işçiler, Yalova Altınova Pandemi Kurulu tarafından memleketlerine gönderildi. Altınova'da Pandemi Kurulu tarafından yapılan çalışma sonunda memleketlerine gitmek isteyen işçilerin sorunları çözüldü. Altınova Kaymakamlığı ve Altınova Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonunda işçiler uğurlandı.
Çalışmaları yakından takip eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçe genelinde çok titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, “Her konuda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz üstün bir gayret içerisinde. Bizim halkımızdan talebimiz, belirlenen kurallara uymaları ve evlerinde kalmalarıdır” diye konuştu.

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