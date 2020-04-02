Yalova'da kaçak dezenfektan ele geçirildi

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Yalova İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda, kaçak üretilen 5 adet şişelenmiş dezenfektan ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin baskını sonucu Çiftlikköy ilçesi Taşköprü Sanayi Sitesinde H.H.Y. isimli vatandaşın sahibi olduğu işletmede kaçak üretilen, 2 bin 944 adet 100 mililitrelik, 2 bin 580 adet 1 litrelik dezenfektan ele geçirildi. Savcılık talimatıyla malzemelere el konulurken, şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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