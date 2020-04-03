Üniversite 3D yazıcı ile siperlik üretiyor Yalova Üniversitesi’nden sağlık çalışanlarına ücretsiz siperlik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Üniversite 3D yazıcı ile siperlik üretiyor Yalova Üniversitesi’nden sağlık çalışanlarına ücretsiz siperlik

İHA

Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksek Okulu'nda bulunan 3D yazıcı laboratuvarı okulun kapalı olmasına rağmen tam kapasite çalıştırılarak, sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan siperlikleri üretiyor.

Üniversite 3D yazıcı ile siperlik üretiyor Yalova Üniversitesi’nden sağlık çalışanlarına ücretsiz siperlik

Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksek Okulu’nda bulunan 3D yazıcı laboratuvarı okulun kapalı olmasına rağmen tam kapasite çalıştırılarak, sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan siperlikleri üretiyor.
Yalova Üniversitesi korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan siperliklerin temini için tüm imkanlarını seferber etti. Okulun korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olmasına rağmen Yalova Meslek Yüksek Okulu’ndaki 3D laboratuvarı kapatılmadı. Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci’nin talimatı ile harekete geçen laboratuvarda sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan siperlik üretimi başladı. 3D yazıcı kullanılarak günde 15 haftada 100 adet üretilen siperlikler Yalova Devlet Hastanesi ve diğer sağlık kurumlarına ücretsiz olarak gönderilmeye başlandı. Yalova Meslek Yüksek Okulu’nun 3D laboratuvarını gezen ve burada öğretim üyesi Dr. Mahmut Bingöl ve öğretim üyesi Dr. Recep Özcimder’den bilgiler alan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, “Biz bu laboratuvarı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın desteği ile kurduk. Bu atölye aslında eğitim öğretim amaçlı aparatları da üretmek amaçlı kuruldu. Ama içinden geçtiğimiz bu günlerde siperlik üretimine başladık. Çok ihtiyaç duyuluyordu. Bunu daha da hızlandıracağız. Sağlık personellerimize bu siperlikleri gönderiyoruz ve bunun için hiçbir ücret de talep etmiyoruz. Bu maskeler ayrıca temizlenebilir malzemelerden üretildi. Bu anlamda da tek kullanımlık siperliklerden daha uzun ömürlüler” dedi.
Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci gerektiği kadar üretim yapılacağını ve bu konuda da üniversite olarak tüm gideri yine kendilerinin karşılayacağını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da kaçak dezenfektan ele geçirildi
YEREL HABERLER Yalova'da kaçak dezenfektan ele geçirildi
(Görüntülü) Yalova Belediyesi'nin girişine 'Rüşvet alan da veren de mel'undur' yazıldı -2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yalova Belediyesi'nin girişine 'Rüşvet ...
(Görüntülü) Yalova Belediyesi'nin girişine 'Rüşvet alan da veren de mel'undur' yazıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yalova Belediyesi'nin girişine 'Rüşvet ...
Altınova’da semt pazarı geçici olarak kapatıldı
YEREL HABERLER Altınova’da semt pazarı geçici olarak kapatıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X