Coğrafi konumu nedeniyle Yalova'da da giriş- çıkış yasağı uygulanıyor



Cem Mete OKURHuzeyfe ÖZDEMİR, Bursa (DHA)YURT genelinde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 Mart tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanan şehre giriş ve çıkış yasağı, coğrafi konumundan dolayı kara ve deniz yoluyla 3 büyükşehir ile bağlantısı bulunan Yalova'da da uygulanmaya başladı. Yalova Valisi Muammer Erol, her türlü tedbiri aldıklarına işaret ederek yasağa ilişkin vatandaşlara seslendi ve hassasiyetli davranmak zorunda olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın 30 büyükşehir ile birlikte Zonguldak´ın şehir giriş ve çıkışlarının kapatılmasını açıklamasının ardından İstanbul, Kocaeli, Bursa illeri arasında kalan Yalova´da coğrafi konumundan dolayı karantinaya alındı. Şehrin giriş ve çıkışına kontrol noktaları kuruldu. Görev yapan polis ve jandarma ekipleri, seyahat izin belgesi olmayanların kente girişlerine izin vermedi. Sürücüler ile yolcuların ateşlerinin de ölçüldüğü kontrolde ikametgahları kentte olanların girişlerine izin verildi. Vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Yalova Valisi Muammer Erol, İl Pandemi Kurulu´nun aldığı önlemleri Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Yalova Valisi Erol, büyükşehirlerde uygulanan tedbirlerin aynısını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamasının akabinde İçişleri Bakanlığımızdan gelen genelge doğrultusunda alınan tedbirler Yalova´nın etrafındaki komşu illerinin tamamının büyükşehir olması nedeniyle büyükşehirlerde alınan tedbirlere paralel ve onlar doğrultusunda tedbirlerimizi aldık. Yalova´nın kendi özel durumundan kaynaklanan başka hususları da değerlendirdik. İl Hıfzıssıhha ve pandemi kurullarında genel maksadımız olan sıfır temas ve maksimum hijyen ve herkesin kendi OHAL´ini ilan etmesi ile üretim ve tedarik zincirinin aksamaması konusunda önlemlerimizi aldık. Yalova olarak büyükşehirlerimiz için alınan tedbirlere tam ortada bulunduğumuz için haliyle uyma zorunluluğu var. Büyükşehirlere girişçıkışa izin verip, büyükşehirlerde bu yasağı uygulamak zorunda olan çalışanları zora sokmak gibi bir durumumuz olamaz. Dolayısıyla biz de diğer şehirler gibi bu girişçıkış yasağının kontrolü noktasında hassasiyet göstermek zorundayız" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR, Huzeyfe ÖZDEMİR

2020-04-04 15:06:42



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