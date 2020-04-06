Altınova’da dezenfektan noktaları oluşturuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Altınova’da dezenfektan noktaları oluşturuldu

İHA

Yalova'nın Altınova Belediyesi'nde koronavirüs tedbirleri devam ediyor. Belediye ekipleri ilçenin işlek yerlerine el dezenfektan noktaları oluşturdu.

Altınova’da dezenfektan noktaları oluşturuldu

Yalova'nın Altınova Belediyesi’nde koronavirüs tedbirleri devam ediyor. Belediye ekipleri ilçenin işlek yerlerine el dezenfektan noktaları oluşturdu.
Altınova’da yoğun olarak kullanılan belediye ve kaymakamlık binalarının girişi, cadde, sokak, ATM ve duraklara ve çeşitli noktalara dezenfektan yerleştirildi. İlçede ilaçlama çalışmalarını sürdüren Altınova Belediyesi, vatandaşların kullanımı için farklı noktalara el dezenfektan yerleştirdi. Garaj Amirliği Temizlik İşleri sorumlusu Semih Sesli, ilçe genelinde her noktada çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, “Koronavirüsten korunmak için yetkili birimlerin ikazlarına uymak çok önemli. Koronavirüs tehlikesinin ortaya çıktığı ilk günden bu yana 7 gün 24 saat esasıyla halkımızın yanındayız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayvanların yemini zabıta ulaştırdı
YEREL HABERLER Hayvanların yemini zabıta ulaştırdı
Yalova'da tomruk yüklü TIR devrildi: 2 ölü
YEREL HABERLER Yalova'da tomruk yüklü TIR devrildi: 2 ölü
Yalova da istemeden yasağa uydu 3 büyükşehirin ortasında kalan Yalova'nın trafiği yeni yasak kararlarıyla sakinleşti
YEREL HABERLER Yalova da istemeden yasağa uydu 3 büyükşehirin ...
Coğrafi konumu nedeniyle Yalova'da da giriş- çıkış yasağı uygulanıyor
YEREL HABERLER Coğrafi konumu nedeniyle Yalova'da da giriş- çıkış ...
Kocaeli-Yalova sınırında sıkı denetim
YEREL HABERLER Kocaeli-Yalova sınırında sıkı denetim

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X