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Belarus’tan gelen öğrenciler Yalova’da karantinaya alındı

İHA

Belarus'ta eğitim gören öğrenciler Dışişleri Bakanlığı tarafından yurda getirilerek Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan KYK öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Belarus’tan gelen öğrenciler Yalova’da karantinaya alındı

Belarus’ta eğitim gören öğrenciler Dışişleri Bakanlığı tarafından yurda getirilerek Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan KYK öğrenci yurdunda karantinaya alındı.
Belarus’ta eğitim öğretim gören ve talepleri üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından özel bir uçakla buradan alınarak yurda getirilen Türk öğrenciler, 14 günlük karantina süresini geçirecekleri Yalova’nın Çınarcık ilçesine getirildiler. Dün akşam saatlerinde 14 öğrencinin getirildiği yurda bugün de 44 öğrenci daha getirildi. Toplamda 58 öğrencinin karantina sürecini geçireceği KYK Çınarcık Öğrenci yurdu çevresinde geniş güvenlik tedbiri alındı. Öğrenciler otobüsten tek tek indirilerek kalacakları odalara götürüldü. 14 gün boyunca burada karantinada kalacak öğrencilerin testten geçirileceği, pozitif çıkanların ise Yalova Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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