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Çiçek üreticilerine korona darbesi Çiçekleri ellerinde kaldı

İHA

Çiçekçilik sektöründe söz sahibi olan Yalova'da örtü altında yetiştirilen renk renk kesme çiçekler koronavirüs sebebiyle üreticinin elinde kaldı. Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, üreticilerin desteklenmesini talep etti.

Çiçek üreticilerine korona darbesi Çiçekleri ellerinde kaldı

Çiçekçilik sektöründe söz sahibi olan Yalova’da örtü altında yetiştirilen renk renk kesme çiçekler koronavirüs sebebiyle üreticinin elinde kaldı. Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, üreticilerin desteklenmesini talep etti.
Koronavirüs salgını insanları olduğu kadar ekonomiyi de olumsuz etkiledi. Birçok ülke yurt dışına giriş ve çıkışları yasaklarken, ticaretin yapıldığı sınır kapılarını da bir süreliğine kapatarak ithalat ve ihracatı durdurdu. İthalat ve ihracatın durması bazı sektörleri büyük ölçüde çıkmaza sürükledi. Çiçekçilik sektöründe söz sahibi illerden olan Yalova’da özellikle örtü altında yetiştirilen renk renk çiçekler üreticilerin elinde kaldı. Kesme çiçek üretiminin önemli merkezlerinden Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde 2 bin dönüm arazide yapılan çiçekçilik üreticileri çıkmaza sürükledi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, aldığı son kararla hasat edilmiş kesme çiçeklerin semt pazarlarında tüketiciye arzını sağlayabilecek kolaylıklar yapılması kararı aldı, ancak üreticiler bunun da yeterli olmadığını belirtiyor.
“Milli servetimiz hebâ oldu”
Sektör olarak zor günlerle baş başa kaldıklarını ve ürünlerinin ellerinde kaldığını söyleyen Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, “Üreticilerimiz ciddi bir yatırım yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirler sebebiyle işletmeler kapanınca çiçek talep eden sektörler de durdu. Bu çiçek üreticilerine yansıdı. Yetkililerimizden üreticilerimize destek vermesini istiyoruz. Eğer çiçek üreticilerine bu destek verilmezse ayakta durma ihtimâli yok. Devlet mağdurları tespit edip, önümüzdeki sezon için üretim yapabilecek kadar destek versin. Biz Bize Yeteriz Kampanyasından mağdur olan üreticilere de destek sağlanmasını istiyoruz. Bu millî servettir. Üreticinin maddeten ve mânen kaybettiği çok şey var. Tarım İl Müdürlüğü ve valilik tarafından çiçekçilere pazarlarda çiçek satış izni verildi. Ama bu sadece Yalova’daki pazarlarda çiçek satarak aşabileceğimiz bir durum değil. Ülke genelindeki bütün pazarlarda çiçekçilerin çiçek satabilmesinin de önünün açılması lazım. Eğer bu destek verilmezse önümüzdeki yıllarda seralar bomboş kalır” dedi.
Koruköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Önder Erdinç ise, üreticiler olarak ciddi anlamda mağdur olduklarını belirterek, “Çiçeklerin ekserîsinin soğanları ithal. Yurt dışından geliyor. Bizim bir seraya yaptığımız masraf 110120 bin TL civarında. Korona virüs vak'aları sonrasında alınan tedbirler kapsamında birçok işletme kapatıldı. Bizim çiçeğimiz tüketen yerler eğlence mekânları ve düğünlerdir. Bunlar durunca bizim de elimiz ayağımız bağlandı. Üretici ciddi şekilde mağdur oldu. Üreticinin şu anda devletin vereceği desteklere ciddi şekilde ihtiyacı var. Bu ürünün seradan sökülmesi bile bir maliyet. Üreticinin bunu yapacak gücü yok. Üretici artık ne ekeceğini bile bilemez durumda. İlaç, tohum, fide ya da uzun vadeli faizsiz kredi, hibe ihtiyacımız var. Biz çiçeği ve sebzeyi üretmezsek sanayi ile karın doyuramazsınız. Eğer bu destekler sağlanmazsa birçok üretici çiçek üretimini bırakır. Müteahhitliğe dönebiliriz” şeklinde konuştu.
Çiçek üreticisi Eren Keser ise, “Birçok işyeri çalışmasını durdurdu. Düğünler ve eğlence sektörü de durdu. Dolayısıyla çiçek üreticisinin malı elinde kaldı. Babamdan devraldığım çiçekçilik sektöründe ilk defa bu denli büyük bir krizle burun buruna geldim. Bizim için artık sezon kapandı. Bu çiçekler açtığı için artık ihraç edilemez” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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