Yalova'da polis memurundan koronaya şarkı "Doktor" şarkısını koronaya uyarladı vatandaşlar alkışladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yalova'da polis memurundan koronaya şarkı "Doktor" şarkısını koronaya uyarladı vatandaşlar alkışladı

İHA

Yalova'da bir polis memuru, ekip otosundan şarkı söyleyerek vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.

Yalova'da polis memurundan koronaya şarkı "Doktor" şarkısını koronaya uyarladı vatandaşlar alkışladı

Yalova'da bir polis memuru, ekip otosundan şarkı söyleyerek vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Altınova ilçesinde devriye görevi yaparak, korona virüse karşı vatandaşları evde kalmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarmaya devam ediyor. Sokak sokak gezip, vatandaşlarla tek tek iletişime geçen polis ekipleri, ekip otolarından da megafonla anons çekerek uyarıları yapıyor.
Polis otosundan vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapan polis memuru İbrahim Vatansever, vatandaşlara "Doktor" şarkısını söyledi. Polis aracından "Çaresiz derdimin, sebebi belli. Evde kal, evde kal, evde kal Türkiyem. Deva bulmaz derdin böyle gezince, evde kal, evde kal Türkiyem" diye şarkı söyleyerek halka seslenen polis memuruna vatandaşlar da alkışlar ile cevap verdi. Video sosyal medyaya yüklendikten sonra kısa sürede çok fazla beğeni aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

86 yaşındaki amcadan 10 bin lira bağış
YEREL HABERLER 86 yaşındaki amcadan 10 bin lira bağış
Yalova’da buruk tören
YEREL HABERLER Yalova’da buruk tören
Polisin 'evde kal' şarkısı gülümsetti
YEREL HABERLER Polisin 'evde kal' şarkısı gülümsetti
Çınarcık Belediyesi,Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte maske üretiyor
YEREL HABERLER Çınarcık Belediyesi,Halk Eğitim Müdürlüğü ile ...
Birinci derece deprem bölgesi Yalova’ya hareket eden hastane Yalova’ya yapılan dev hastane deprem anında 75 santimetre sağa ve sola hareket edebilecek Yalova Belediyesi’nden Devlet Hastanesi projesine tam destek
YEREL HABERLER Birinci derece deprem bölgesi Yalova’ya hareket eden ...
76 yaşındaki adam halk tuvaletinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 76 yaşındaki adam halk tuvaletinde ölü bulundu
Altınova, karış karış ilaçlanıyor
YEREL HABERLER Altınova, karış karış ilaçlanıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X