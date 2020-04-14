Yalovalı emekliden balkon konserleri Yalovalı vatandaş sokağa çıkamayanlar için konser veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yalovalı emekliden balkon konserleri Yalovalı vatandaş sokağa çıkamayanlar için konser veriyor

İHA

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Ali Özbek, kendisi gibi sokağa çıkma yasağına takılan vatandaşlar için her gün balkonundan konser veriyor. Özbek 10 gündür sürdürdüğü konseri yasak kalkana kadar devam ettireceğini dile getiriyor.

Yalovalı emekliden balkon konserleri Yalovalı vatandaş sokağa çıkamayanlar için konser veriyor

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Ali Özbek, kendisi gibi sokağa çıkma yasağına takılan vatandaşlar için her gün balkonundan konser veriyor. Özbek 10 gündür sürdürdüğü konseri yasak kalkana kadar devam ettireceğini dile getiriyor.
Korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına takılan Yalovalı Ali Özbek adlı vatandaş, kendisi gibi yasağa takılan vatandaşlara kendi tabiri ile “Balkon Konserleri” vermeye başladı. Her gün Çınarcık ilçesindeki evinin balkonuna çıkan vatandaş kurduğu ses sistemi ile konser veriyor. Konseri ellerine aldıkları çayları ve kahveleri ile kah evlerinin bahçesinden, kah balkonundan izleyen vatandaşlar ise Ali Özbek’e teşekkür ediyorlar. Amacının evlerinden çıkamayan kendisi gibi 65 yaş üstü vatandaşları eğlendirmek olduğunu belirten Özbek, “Evde sıkılıp şarkı söylemeye başladım. Sonra neden bu şarkıyı balkondan söyleyip de herkesi eğlendirmiyorum dedim. O günden beri balkon konserlerine başladım. Dinleyenler de çok mutlu oluyorlar. Onlar dinlerken ben söylerken eğleniyorum. Böylece bir nebze de olsa can sıkıntımız geçiyor. Konseri sokağa çıkma yasağı bitene kadar her gün sürdüreceğim” dedi.
Vatandaşlar ise söylediği şarkılarla kendilerini eğlendiren Ali Özbek’e teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova’da minibüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Yalova’da minibüs alev alev yandı
Yurt dışından gelen ve karantinada olan vatandaşlar ilgiden memnun Sosyal medyadan karantinada olanlarla yazışan belediye başkanları, onların bir dediğini iki etmiyor
YEREL HABERLER Yurt dışından gelen ve karantinada olan vatandaşlar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X