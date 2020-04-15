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Altınova’da ilaçlanmadık yer kalmıyor Altınova Belediye Başkanı Dr Metin Oral: "Şehirlerdeki hareketlilik ne kadar azalırsa o kadar virüse karşı galip geliriz"

İHA

Yalova Altınova Belediyesi, korona virüsüne karşı ilçe genelinde uyguladığı tedbirleri yürütmeye devam ediyor. Ekipler ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Altınova’da ilaçlanmadık yer kalmıyor Altınova Belediye Başkanı Dr Metin Oral: "Şehirlerdeki hareketlilik ne kadar azalırsa o kadar virüse karşı galip geliriz"

Yalova Altınova Belediyesi, korona virüsüne karşı ilçe genelinde uyguladığı tedbirleri yürütmeye devam ediyor. Ekipler ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Altınova Belediyesi ekipleri, COVID19 salgınının Türkiye'de görülmeye başlandığı andan itibaren yürüttüğü ilaçlama ve kireçleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, apartman çevreleri ve evlerin ikinci tur ilaçlama çalışmalarına başladı. Ayrıca ilçe geneli vatandaşlara yönelik hijyen ve halk sağlığı konularında bilgilendirme devam ediyor.
Altınova Belediyesi’nin tüm birimleriyle 7/24 esasına göre hizmet verdiğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr Metin Oral, “Korona virüse karşı başlatılan mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. İlçe genelinde her türlü tedbirleri almış bulunmaktayız. Ekiplerimizin ilçe genelinde uygulama yapmadığı bir karış yer kalmamıştır. Ancak genel temizlik çalışmalarının yanı sıra vatandaşın kişisel hijyeni de çok önemli. Vatandaşlarımızdan belirlenen 14 kurala kesinlikle uymalarını ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istiyoruz” diye konuştu.
Salgınla ilgili uyarılarda bulunan Dr. Metin oral, “Virüsün yayılım zincirini kıracak, bizi güvenceye alacak tedbir belli. Temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız, izolasyonu sağlayacağız. Yayılım zincirini kıracak, bizi güvenceye alacak tedbir belli. Temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacak, izolasyonu sağlayacağız. Genç nüfusun hareketliliği, virüsle mücadelemizde en zayıf noktalarımızdan biridir. Onun için sadece 60 yaş altı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızdan değil, 20 yaş altı gençlerimizden de evden çıkmamaları gerekiyor. Mümkünse zorunlu durumu olmayan toplumumuzun her ferdi evinden dışarı çıkmasın. Yaşadığımız bir halk sağlığı savaşıdır. Hedefimiz bu savaştan en az can kaybıyla çıkmak, virüsü erken kontrol altına almaktır. Bu savaşta virüse bu gücü tanımayalım. Hastalığın yayılmasını, can kayıplarını önlemenin yolu tedbirdir. Temas içinde olmayacağız, araya Mesafe koyacağız, kendimizi İzole edeceğiz. Şehirlerde hareketlilik ne kadar azalırsa o kadar hızlı galip geliriz. Büyüklerimizi uyarıyorum; evden çıkmayın. Aileleri uyarıyorum, büyüklerimizi riskten koruyun. Gençleri uyarıyorum, virüsü taşıyıp taşımadığınızı bilemezsiniz. Gençliğiniz, büyüklerinizin talihsizliği olmasın.”dedi

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