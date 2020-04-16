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Altınova Semt Pazarı’nda sıkı denetim

İHA

Yalova'nın Altınova ilçesinde perşembe günleri kurulan semt pazarına girişlerde bütün vatandaşlara maske kontrolü, ateş ölçümü ve dezenfekte işlemi yapıldı.

Altınova Semt Pazarı’nda sıkı denetim

Yalova’nın Altınova ilçesinde perşembe günleri kurulan semt pazarına girişlerde bütün vatandaşlara maske kontrolü, ateş ölçümü ve dezenfekte işlemi yapıldı.
Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, semt pazarını gezerek , vatandaşları sosyal mesafe ve alınması gereken tedbirler hususunda ikaz etti. Öte yandan, vatandaşların mecbur kalmadıkça sokağa çıkmadığı ve pazar yerinde kurallara riayet ettiği görüldü. Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, koronavirüs sebebiyle pazar yerine maskesiz girişlere izin vermedi. Pazaryerinde sıkı tedbirler alan ekipler, girişe kurulan barikatta yaş kontrolü ve maske denetimi yaptı. Giriş çıkışlar tek yönlü sağlanırken, sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı ve çocukların pazar yerine girmelerine izin verilmezken, evlerine dönmeleri için ikazda bulunuldu.
Pazar yerinde her türlü tedbirin alındığını söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Perşembe günleri kurulan semt pazarında vatandaşın ateşinin ölçülüp, ellerinin dezenfekte edildikten sonra pazar yerine giriyorlar. Maskesi olmayan vatandaşlarımıza maske veriyoruz. Pazarımızda tezgâhlar arasında sosyal mesafe alanı uygulanıyor. Kontrollü bir şekilde vatandaşlarımızın pazar alışverişlerini yapmalarına olanak sağlanıyor. Pazar alanımızda her türlü tedbiri alıyoruz” dedi.
Koronavirüse karşı çok ciddi bir mücadele verdiklerini ifade eden Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit de, “1819 Nisan Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacağından vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeleri konusuna uyarılarda bulunduk. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile alışveriş yapması için çalışıyoruz. İnsanlarımızı korumaya yönelik bir mücadele veriyoruz. Gerekli uyarıları yapıyoruz. Tüm halkımızın evde kalmasını ve bu önemli süreçte mümkün oldukça sokağa çıkmamalarını istiyoruz” dedi.

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