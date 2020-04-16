Yalova Ziraat Odası uyardı: “Çiftçinin çoğu üretimi bırakacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yalova Ziraat Odası uyardı: “Çiftçinin çoğu üretimi bırakacak”

İHA

Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, Yalovalı çiftçilerin büyük kısmının 'ının üretimi bırakma aşamasına geldiğini söyledi.

Yalova Ziraat Odası uyardı: “Çiftçinin çoğu üretimi bırakacak”

Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, Yalovalı çiftçilerin büyük kısmının ’ının üretimi bırakma aşamasına geldiğini söyledi.
Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli bir basın toplantısı düzenleyerek, Yalova’da ziraî üretimin durma noktasına geldiğini dile getirdi. Beşli, çiftçinin malını satmakta çok zorlandığını, malını satmayı başaran çiftçilerin ürününün de hallerde çürütüldüğünü belirterek, “Yalovalı çiftçi artık tükenme noktasına geldi. Maliyetlerin tavan yaptığı şu günlerde zor zahmet de olsa tarımsal üretim sürdürmeye çalışan çiftçi, ürününü İstanbul Meyve Sebze Haline gönderiyor. Buradan gelecek parayı beklerken gönderdiği ürün satılmayıp burada çürütüldükten sonra geriye gönderiliyor. Bu yetmezmiş gibi çürütülen malı geri getiren aracın nakliye masrafları da çiftçiden kesiliyor. Bu durumda çiftçi artık neden üretsin ki. Malını üretirken para harcayacak. Malını gönderirken para harcayacak. Beklediği para gelmediği gibi çürüyen malının geri nakledilmesi için de para ödeyecek. Çiftçi üretmese karda. O sebeple Yalovalı çiftçilerin yüzde 90’ı üretimi bırakma aşamasında. Çiftçinin nefes alması, ayakta durması için önlem almak, destekler vermek gerekli. Bu sadece Yalova’da değil, görüştüğüm diğer vilayetlerde de bu şekilde” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altınova Semt Pazarı’nda sıkı denetim
YEREL HABERLER Altınova Semt Pazarı’nda sıkı denetim
Altınova’da sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Altınova’da sokak hayvanları unutulmadı
Korona virüsten iyileşen hasta alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Korona virüsten iyileşen hasta alkışlarla taburcu ...
Altınova’da semt pazarı açılacak
YEREL HABERLER Altınova’da semt pazarı açılacak
Yaralı bulunan Hint gölet balıkçıl kuşu, tedavi edildi
YEREL HABERLER Yaralı bulunan Hint gölet balıkçıl kuşu, tedavi ...
Altınova’da ilaçlanmadık yer kalmıyor Altınova Belediye Başkanı Dr Metin Oral: "Şehirlerdeki hareketlilik ne kadar azalırsa o kadar virüse karşı galip geliriz"
YEREL HABERLER Altınova’da ilaçlanmadık yer kalmıyor Altınova ...
Oral: Şehitlerimizi şükranla anıyoruz
YEREL HABERLER Oral: Şehitlerimizi şükranla anıyoruz
Yalovalı emekliden balkon konserleri Yalovalı vatandaş sokağa çıkamayanlar için konser veriyor
YEREL HABERLER Yalovalı emekliden balkon konserleri Yalovalı ...
Yalova’da minibüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Yalova’da minibüs alev alev yandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X