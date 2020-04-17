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Pazar yeri dezenfekte edildi

İHA

Yalova Altınova Belediyesi, semt pazarının dağılmasının ardından temizlik, yıkama ve dezenfekte çalışması yaptı.

Pazar yeri dezenfekte edildi

Yalova Altınova Belediyesi, semt pazarının dağılmasının ardından temizlik, yıkama ve dezenfekte çalışması yaptı.
Altınova Belediyesi Garaj Amirliği ekipleri, dağılan semt pazarında ilk olarak pazar alanında titiz bir genel temizlik yaptı. Ekipler daha sonra köpüklü su ile tüm alanı yıkayarak dezenfekte etti.
Altınova Belediyesi Garaj Amirliği Temizlik İşleri Sorumlusu Semih Sesli; ilçe genelinde çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyleyerek, “Belediye olarak, koronavirüs salgına karşı tüm birimlerimizle çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımızın sağlığı için önlemlerimizi almış durumdayız. Halkımızdan kurallara uymalarını ve evlerinde kalmalarını istiyoruz” dedi.

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