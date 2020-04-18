Sahile vuran caretta caretta kurtarılamadı

– Yalova’nın Altınova ilçesi Tokmak köyü altında bulunan sahilde yaralı halde kıyıya vuran caretta caretta tüm müdahalelere rağmen öldü.

Akdeniz sularında yaşadığı bilinen ve nadiren Ege’de görülen deniz kaplumbağası caretta caretta Altınova Tokmak köyü mevkiindeki İpek Kağıt Fabrikası’nın arkasındaki kıyıya vurdu. Kocaeli ili Karamürsel İlçe Tarım Müdürlüğü’nün ihbarı üzerine harekete geçen Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği Ekipleri durumu Altınova İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bildirdi. Altınova Belediyesi Zabıta Komiseri İlker Gülbahar, zabıta görevlisi Birol Dikmen, Altınova İlçe Tarım Müdürlüğü Su ürünleri Mühendisi Elif Şahin ve ekipler yaralı caretta carettaya müdahalede bulundu. Ancak yapılan tüm çabalara rağmen 10 yaşından büyük caretta öldü. Carettanın ölüm nedeninin doğal rahatsızlıktan olduğu açıklandı.

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