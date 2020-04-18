Karabük´te kullanılmayan ev yandı 

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<br>Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK´te kullanılmayan tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.<br>Merkeze bağlı Cumayanı köyü Tepe Mahallesi'nde gece saatlerinde Gülhanım Çakır'a ait kullanılmayan tek katlı evde yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören köylüler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine köye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek, söndürdü. <br>Evde büyük çapta zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Yasin ALDEMİR<br>2020-04-18 09:26:16<br>

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