Yalova'da kumar operasyonu: 7 gözaltı

<br>İsmail Hakkı SEYMENCEM Mete OKUR/YALOVA (Bursa), (DHA)- YALOVA'da, polis ekiplerin ihbar üzerine apartman dairesine düzenlediği baskında kumar oynadığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Çiftlikköy ilçesindeki apartman dairesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle takibe alınan apartman dairesinde 1 hafta boyuca izleme yapan ekipler, 7 kişinin sürekli olarak adrese gelip gittiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 7 kişiyi gözaltına aldı. Dairede yapılan aramada 10 deste oyun kağıdı, sobaya ve çöpe atılmış oyun kağıtları, 2 üzeri yazılı yaz boz kağıdı ve 4 okey oyun ıstakası ele geçirildi. <br>Operasyonun ardından 6 kişiye kumar oynamak ve Hıfssıha Kanunu'ndan toplam 29 bin 400 TL ceza kesilirken, kumar oynattığı tespit edilen N.A adliyeye sevk edildi . DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez İsmail Hakkı SEYMENCem Mete OKUR<br>2020-04-22 23:11:05<br>
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