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23 Nisan Yalova’da sade bir törenle kutlandı

İHA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 100. Yıldönümü 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen sade bir törenle kutlandı.

23 Nisan Yalova’da sade bir törenle kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin kuruluşunun 100. Yıldönümü 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen sade bir törenle kutlandı.
Her yıl coşku dolu rengarenk törenlerle kutlamaya alıştığımız 23 Nisan kutlamaları bu yıl Yalova’da sade bir törenle yapıldı. Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulduktan sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törende sosyal mesafe ve maske takma zorunluluklarına da harfiyen uyulurken kimse tokalaşmadı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj da yayınlayan Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, “23 Nisan, Türk Milleti’nin iradesinin, kararlarının ve sesinin yegane temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Türk Milleti’nin varlığı ve kaderi üzerindeki hakimiyetini resmen ilan ettiği günün yıldönümüdür. Hakimiyetin kayıtsız şartız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla, şanla, şerefle kutluyoruz.
Tüm dünya çocuklarıyla el el kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milletimizin yarınlarımızın mirasçısı çocuklarımıza verdiği değerin en güzel örneğidir. Bu dünyayı yüreklerindeki sevgi tomurcukları ile yeşertecek olan çocuklarımızın her türlü olumsuzluktan uzak, sevgi ve güven dolu bir ortamda yetiştirilmesi noktasında üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Sahip olduğunuz hakların farkındalığı ile daha nice bayramlar yaşayabilmeniz yolunda çabamızı eksik etmeyeceğiz.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramının 100’üncü yıl dönümünü, dünyada büyük bir hızla yayılarak insanlığı tehdit eden korona virüs salgınından dolayı evde olsanız da bizler yine sizler için evden katılabileceğiniz, aynı çoşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırladık.
Unutmayınız ki sizler, bu ülkenin bu milletin geleceğini şekillendirecek en önemli, en değerli varlıklarımızsınız. Büyük bir medeniyetin ve muhteşem bir tarihin sahibi olduğunuzu unutmadan milli ve manevi değerleriniz, yolunuz olsun. Yerelden ulusala, ulusaldan evrensel değerlere ulaşın. Geleneğinizi koruyarak modernleşin. Gayret ve samimiyet içinde çalışın. Ben değil, biz kavramını öne çıkarın. Tarihinizi ve ceddinizi iyi belleyin.
Bu duygular ile İstiklâl Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin Banisi olan Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum.
Tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gönülden kutluyorum” dedi.

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