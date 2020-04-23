Yalova polisi vatandaşlara maske dağıttı

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Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara maske dağıtıldı.

Vatandaşların koronavirüsten korunması için emniyet teşkilatı büyük gayret gösteriyor. Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da polis önemli bir görev üstleniyor. Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi. Şehrin ana arterlerindeki özellikle maskesi olmayan vatandaşlara verilen maskeler sayesinde vatandaşların virüsten korunması hedefleniyor. Dağıtım esnasında vatandaşlara maske takmadan dışarıya çıkmamaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri istendi.

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