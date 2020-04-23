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Başkan Oral, çocukların bayramını kutladı

İHA

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sosyal medyadan çocuklar için canlı yayın yaparak bayramlarını kutladı.

Başkan Oral, çocukların bayramını kutladı

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sosyal medyadan çocuklar için canlı yayın yaparak bayramlarını kutladı.
Facebook ve instagram hesaplarından canlı yayın yapan Başkan Oral, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılını yaşadığımız şu günlerde insanlık olarak zor bir süreçten geçiyoruz.
Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ilk defa okullarda ve meydanlarda kutlayamayacağız. Bu coşkuyu hep birlikte evlerimizde yaşayacağız” dedi.
Başkan Oral, şöyle devam etti:
“Yaşadığımız koronavirüs salgını sebebiyle hayatımızda önemli kısıtlamalar yaşıyoruz. Virüsten korunmak ve çevremizdekileri korumak için evde kalıyor, dışarıya çıkmıyor, hayatı eve sığdırıyoruz. Siz değerli çocuklarımız eğitim ve öğretimi uzaktan almaya devam ediyor, derslerinizden geri kalmıyorsunuz. Evde kaldığınız süre içerisinde geçirdiğiniz zaman, aile fertleriyle birlikte yaptığınız etkinlikler oldukça önemli. Bu değerli zamanlarda yaptığınız faaliyetleri dışarıdaki sevdiklerinizle paylaşmanızı diledik. Hayatı eve sığdırdığınız bu özel zamanları resme dökmenizi istiyoruz. Sizlere hediye ettiğimiz resim defteri ve kuru kalem boyaları ile yapacağınız resimleri büyük bir merakla bekliyoruz. Yaptığınız resimleri, okullar açıldığında ilçemizde düzenleyeceğimiz sergide halkımıza sunacağız. Bir kez daha 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nızı kutluyor, hepinizin alınlarınızdan öpüyorum. Sizleri çok seviyoruz, sizleri çok özledik, ancak #HayatEveSığar#EvdeKalAltınova".

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