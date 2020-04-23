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23 Nisan doğumlu çocuklara sürpriz pasta

İHA

23 Nisan doğumlu çocuklara sürpriz pasta

Yalova Altınova ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doğum günü olan 4 çocuğa, sürpriz kutlama yaptı.
Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, doğum günleri 23 Nisan olan 4 çocuğu evinde ziyaret ederek doğum günü pastası hediye etti. Özyiğit ve beraberindekiler, Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan ilkokul birinci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Nisa Nur Kartal, Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan ilkokul 2. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Nisa Nur Bahar, Hürriyet Mahallesi Devlet Yolu üzerinde oturan ilkokul birinci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Muhammed Yağmur ve Fatih Mahallesi Güneş Sokak’ta oturan ilkokul birinci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Gülsüm Demir’i evlerinde ziyaret ederek, doğum günü pastasını hediye ettiler. Çocuklar ile anne ve babaları sürpriz doğum günü için Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’a teşekkür ettiler.

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