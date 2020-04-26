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Korona tedavisi gören bebeğe doğum günü sürprizi

İHA

Yalova'da babasıyla birlikte korona tedavisi gören 1 yaşındaki bebeğe, doktorlar hastanede doğum günü sürprizi yaptı.

Korona tedavisi gören bebeğe doğum günü sürprizi

Yalova'da babasıyla birlikte korona tedavisi gören 1 yaşındaki bebeğe, doktorlar hastanede doğum günü sürprizi yaptı.
Korona virüse babasıyla birlikte yakalanan ve bir süredir Yalova'da bulunan bir hastanede tedavi gören 1 yaşındaki bebeğe, hastane doktorları pasta keserek doğum günü sürprizi yaptı. Yalova'da yaşayan Yenigül ailesi bir süre önce dünyayı etkisi altına alan korona virüse yakalanarak tedavi altına alındı. Bir yaşındaki minik Ç.E. Yenigül, babasıyla birlikte sağlığına kavuşmak için gün sayarken ilk yaşına hastanede doktorlarla girdi. Hastane doktorları, bebeğin doğum günü olduğunu öğrenmesinin ardından pasta kesti.
Hastanede tedavileri devam eden baba ve minik Yenigül'ün yakında tedavilerinin biterek taburcu olacakları öğrenildi.

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