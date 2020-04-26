Koronavirüs tedavisi gören 1 yaşındaki bebeğe, doğum günü

<br>Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA) YALOVA´da özel hastanede koronavirüs tedavisi gören 1 yaşındaki bebeğe hastane çalışanları pasta keserek doğum günü sürprizi yaptı.<br>Yalova'da yaşayan 1 yaşındaki E.Y., 18 Nisan günü ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Bebeğe yapılan testler sonucunda koronavirüs teşhisi kondu. 8 gündür hastanede tedavi gören bebeğin bugün doğum günü olduğunu öğrenen sağlık çalışanları sürpriz yapmak istedi. Pasta alarak bebeğin odasına giden sağlık çalışanları kutlama yaptı.<br>DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR<br>2020-04-26 17:27:29<br>
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