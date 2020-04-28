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(Görüntülü) Balkonda aç kalan köpeğe itfaiye merdiveni ile yiyecek (2)

DHA

Balkonda aç kalan köpeğe itfaiye merdiveni ile yiyecek (2) KÖPEK BARINAĞA ALINDI Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, bir evin balkonunda aç ve susuz kalan köpeğin durumuyla ilgili, Çınarcık Belediyesi'nce açıklama yapıldı. Çınarcık Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi ekiplerince yapılan açıklamada, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince, belediyenin, sahipli hayvanları toplama yetkisinin bulunmadığını ancak komşulardan edinilen bilgilere göre köpeğin sahibinin 45 gün önce Irak'a gitmesi ve köpeğe bu süreçte bakılamaması üzerine yetkililere danışılarak hayvanın, sahibine ulaşılıncaya...

(Görüntülü) Balkonda aç kalan köpeğe itfaiye merdiveni ile yiyecek (2)

Balkonda aç kalan köpeğe itfaiye merdiveni ile yiyecek (2)<br>KÖPEK BARINAĞA ALINDI<br>Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, bir evin balkonunda aç ve susuz kalan köpeğin durumuyla ilgili, Çınarcık Belediyesi'nce açıklama yapıldı. Çınarcık Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi ekiplerince yapılan açıklamada, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince, belediyenin, sahipli hayvanları toplama yetkisinin bulunmadığını ancak komşulardan edinilen bilgilere göre köpeğin sahibinin 45 gün önce Irak'a gitmesi ve köpeğe bu süreçte bakılamaması üzerine yetkililere danışılarak hayvanın, sahibine ulaşılıncaya kadar bakımının yapılması için Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildiği kaydedildi. Ayrıca, belediyenin resmi sosyal hesabı üzerinden yapılan açıklamada, köpeğin sahibinin bulunması adına araştırma başlatıldığı da bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Yalova <br>2020-04-28 21:55:49<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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