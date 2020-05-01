Kumar oynarken yakalanan 6 kişiye, 18 bin 900 TL para cezası

<br>Cem Mete OKURİsmail Hakkı SEYMEN/YALOVA, (DHA)YALOVA´da kumarhaneye dönüştürülen evde kumar oynarken suçüstü yakalanan 6 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 18 bin 900 TL para cezası kesildi.<br>Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy ilçesine bağlı 500 Evler mahallesinde bir evin kumarhane olarak kullanıldığı ihbarını üzerine çalışma başlattı. Yapılan istihbarat sonucu E.T. isimli kişinin evinde kumar oynattığını tespit eden ekipler harekete geçti. Düzenlenen operasyonda E.T.'nin yanı sıra kumar oynayan A.K.E., S.A., E.Ç., N.E., E.Y. ceplerinde yüklü miktarda parayla suçüstü yakalandı. Dairede yapılan aramada kumar oynamakta kullanılan malzeme, iskambil kağıtları, tombala ve okey takımları ele geçirildi. <br>Gözaltına alınan 6 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince sosyal mesafe kuralına uymadıkları için kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 18 bin 900 TL ceza kesildi.<br>Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR-İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-05-01 02:44:22<br>

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