Evlerde kumar oynarken yakalanan 36 kişiye, 113 bin TL ceza

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<br>Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA)YALOVA´da 3 eve düzenlenen baskında, kumar oynarken yakalanan 36 kişiye toplam 113 bin 400 TL ceza kesildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy ve Çınarcık ilçelerindeki 3 evde kumar oynandığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda evlerde kumar oynayan 36 kişi yakalandı. Bu kişilere koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları için kişi başı 3 bin 150´şer lira olmak üzere toplam 113 bin 400 TL ceza uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR<br>2020-05-05 13:41:57<br>

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