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Kapalı olan esnafa can suyu

İHA

Kapalı olan esnafa can suyu

Yalova Altınova Belediyesi, salgınla mücadele kapsamında ilçede kapalı bulunan esnafa maddi yardımda bulundu. Belediye ayrıca vatandaşlara 2 bin 500 adet yerli domates ve biber fidesi dağıttı.
Altınova Belediyesi; COVİD19 salgınıyla mücadele kapsamında ilçede kapalı bulunan bayan kuaförü, erkek berberi, kahvehaneler, pasta salonları, şehir içi minibüsçüleri ve TokmakYalova arasında çalışan 81 No’lu Minibüsçülerden oluşan 79 esnafa 500’er lira maddi yardımda bulundu.
Altınova Belediyesi, ilçede kapalı bulunan bayan kuaförü, erkek berberi ve kahvehanelerden oluşan 79 esnafa 500’er liradan toplam 39 bin 500 lira maddi destekte bulundu. İlçede yasak kapsamında kapalı olan esnaf; Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği koordinesinde tespit edilerek, Altınova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce maddi yardımlar kendilerine teslim edildi.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın seçim döneminde verdikleri Esnaf Destek Fonu sözünü yerine getirdiklerini ifade ederek, “Esnafımızdan aldığımız işyeri açılış ruhsatı harçları, emlak ilan reklam vergileri gelirinin yarısından oluşturduğumuz Esnaf Destek Fonu’muz bugün işyerleri kapalı olan vatandaşlarımıza can suyu oldu. Hem sözümüzü yerine getirdiğimiz için hem de esnafımıza destek olabildiğimiz için mutluyuz” dedi.
Öte yandan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral tarafından seçim döneminde Üreticiye Destek Projesi kapsamında vatandaşlara 2 bin domates ve 500 biber fidesi dağıtıldı. Dağıtılan fideler, yerli tohumdan elde edilme özelliğinden dolayı vatandaşların büyük ilgisini çekti. Fidelerin çoğalma imkanının da bulunduğunu belirten Başkan Oral, “Dağıttığımız bu yerli fideler çoğaltılacak. Vatandaşlarımızdan bu fidelerden tohum elde etmelerini istiyoruz. Çoğaltılma imkanı olan bu yerli fideleri önümüzdeki günlerde dağıtmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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