Oğlu Almanya'daki anneye polisten şarkılı kutlama

<br>Derya EVREN/YALOVA, (DHA)YALOVA´da, oğlunun Almanya´da olması nedeniyle Anneler Günü´nü yalnız geçiren Fethiye Atak´a (66), polis ekipleri ve komşuları sürpriz yaptı. Polis memuru İbrahim Vatansever´in söylediği şarkı ise Atak´ı duygulandırdı.<br>Yalova´da yaşayan Fethiye Atak´ın Almanya´daki oğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat yasağı nedeniyle annesinin yanına gelemedi. Anneler Günü´nü yalnız geçiren Atak´a, polis ekipleri ve komşuları sürpriz yaptı. Ellerinde balonlar ve pastayla Atak´ın evinin önüne gelen polis ekibi ve komşular, Anneler Günü´nü kutladı. Polis memuru İbrahim Vatansever ise Atak için şarkı söyledi. Sürpriz karşısında duygulanan Fethiye Atak, organizasyonu hazırlayanlara teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Derya EVREN<br>2020-05-10 17:18:09<br>
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