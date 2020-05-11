Yalova’da durdurulan araçtan 2 kilo esrar çıktı

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir girişindeki uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada paketlenmiş halde 1 kilo 950 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

YalovaKocaeli il sınırında oluşturulan polis kontrol noktasına gelen 34 plakalı bir araçtan şüphelenen Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçta arama yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dedektör köpek ile yapılan aramada, araç içerisinde oluşturulan bir bölmeye 4 paket halinde saklanmış 1 kilo 950 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olay sonrasında araçta bulunan B.Ö. (23), V.Ç. (22), Ö.Ö. (25), H.Ş. (26) isimli şahıslar gözaltına alındı. Yalova polisi şahısları sorgularının ardından Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak suçlaması ile adliyeye sevk etti.

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