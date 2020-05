Hemşirelere sosyal mesafeli ziyaret

Yalova Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle ilçede bulunan sağlık kurumlarını ziyaret ederek, hemşirelerin gününü kutladılar.

12 Mayıs Hemşireler Günü, korona virüs sebebiyle sosyal mesafe kurallarına uyularak kutlandı. Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit ve Başkan Dr. Metin Oral, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle ilçede görev yapan hemşireleri görevleri başında ziyaret ettiler.



“Minnettarız”

İlk olarak Altınova Belediyesi Evde Bakım Hizmetini ziyaret eden Başkan Oral daha sonra Altınova Kaymakamı Özyiğit ile birlikte Altınova Devlet Hastanesi, Altınova Aile Sağlığı Merkezi ve Altınova 112 Merkezi’ni ziyaret ederek hemşirelerin gününü kutladılar.

Hemşirelerin, sağlık ordusunun vazgeçilmezleri olduğunu ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Bu salgın döneminde büyük özveri ile görev yapan gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan hemşirelerimize minnettarız. Her türlü olumsuzlukta ve zorlukta ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, büyük özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan tüm hemşirelerimizin gününü kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim” dedi.



“Zorlu bir görev süreci”

Hemşirelerin yurdun her noktasında fedakârca görev yaptığını belirten Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit de, “Yurdun her köşesinde vatandaşlarımızın hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz bir sabır, özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan değerli hemşirelerimizi kutluyorum. Hemşirelerimiz, insanlarımızın sağlıklarına kavuşabilmeleri adına kutsal ve fedakarlık gerektiren bir görev icra ediyor. Zorlu bir görev sürecinden geçtiği şu günlerde, tüm hemşirelerimizin gününü bir kez daha kutluyorum” diye konuştu.

