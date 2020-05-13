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Özbekistan'dan gelen 156 Türk, Yalova'da karantinaya alındı

DHA

Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)ÖZBEKİSTAN´dan Türkiye'ye gelen 156 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrollerinin ardından 14 gün karantinada kalacakları Yalova'daki KYK yurduna getirildi. Yurt dışında, 59 ülkede bulunan 25 bin dolayındaki Türk vatandaşının ramazan ayını ve bayramı ülkelerinde geçirmeleri amacıyla başlatılan tahliye çalışmaları devam ediyor. Bu amaçla Özbekistan'dan getirilen 156 Türk vatandaşı, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra polis ve AFAD görevlileri eskortluğunda Yalova'ya getirildi. Türk vatandaşları burada ateş ölçerlerle bir kez daha tek tek...

Özbekistan'dan gelen 156 Türk, Yalova'da karantinaya alındı

<br>Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)ÖZBEKİSTAN´dan Türkiye'ye gelen 156 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrollerinin ardından 14 gün karantinada kalacakları Yalova'daki KYK yurduna getirildi.<br>Yurt dışında, 59 ülkede bulunan 25 bin dolayındaki Türk vatandaşının ramazan ayını ve bayramı ülkelerinde geçirmeleri amacıyla başlatılan tahliye çalışmaları devam ediyor. Bu amaçla Özbekistan'dan getirilen 156 Türk vatandaşı, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra polis ve AFAD görevlileri eskortluğunda Yalova'ya getirildi. Türk vatandaşları burada ateş ölçerlerle bir kez daha tek tek kontrolden geçirildikten sonra Yalova Termal Öğrenci Yurdu´na yerleştirildi.<br>Yurtta 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak vatandaşlara Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli sosyolog ve psikologlar da destek sunacak. DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR<br>2020-05-13 15:38:38<br>

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