Yalova’da Gençlik Haftası kutlanmaya başlandı

Yalova’da 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı kapsamında kutlanan Gençlik Haftası’nın startı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile birlikte verildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı da tören düzenlenmeden gerçekleştirilecek. Bayram kapsamında kutlanan Gençlik Haftasının startı da verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, gençlik merkezi müdürleri ile bir grup gencin katılımı ile gerçekleştirilen tören Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başladı. Mehmet Kalyon tarafından anıta çelenk sunulması sonrasında ise saygı duruşunda bulunularak, İstiklal marşı okundu. Sosyal mesafe kuralına uyulan ve katılımcıların hepsinin maske taktığı tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı da 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 10:30’da yine sade bir törenle kutlanacak. Bayram dolayısıyla başka bir etkinlik ise gerçekleştirilmeyecek.

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