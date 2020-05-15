Yalova’da Gençlik Haftası kutlanmaya başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yalova’da Gençlik Haftası kutlanmaya başlandı

İHA

Yalova'da 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı kapsamında kutlanan Gençlik Haftası'nın startı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile birlikte verildi.

Yalova’da Gençlik Haftası kutlanmaya başlandı

Yalova’da 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı kapsamında kutlanan Gençlik Haftası’nın startı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile birlikte verildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı da tören düzenlenmeden gerçekleştirilecek. Bayram kapsamında kutlanan Gençlik Haftasının startı da verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, gençlik merkezi müdürleri ile bir grup gencin katılımı ile gerçekleştirilen tören Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başladı. Mehmet Kalyon tarafından anıta çelenk sunulması sonrasında ise saygı duruşunda bulunularak, İstiklal marşı okundu. Sosyal mesafe kuralına uyulan ve katılımcıların hepsinin maske taktığı tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı da 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 10:30’da yine sade bir törenle kutlanacak. Bayram dolayısıyla başka bir etkinlik ise gerçekleştirilmeyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova’da 65 yaş üstü güreşçilere vefa Şampiyonlara TGF’nin hediyeleri verildi
YEREL HABERLER Yalova’da 65 yaş üstü güreşçilere vefa Şampiyonlara ...
Yalova’da berberlere sıkı denetim
YEREL HABERLER Yalova’da berberlere sıkı denetim
YASKİ’de devir-teslim
YEREL HABERLER YASKİ’de devir-teslim
Amatör balıkçılar, av yasağının kalkmasının ardından denize açıldı
YEREL HABERLER Amatör balıkçılar, av yasağının kalkmasının ardından ...
Özbekistan'dan gelen 156 Türk, Yalova'da karantinaya alındı
YEREL HABERLER Özbekistan'dan gelen 156 Türk, Yalova'da karantinaya ...
Çatıda sıkışan yavru sansarlar, kurtarıldı
YEREL HABERLER Çatıda sıkışan yavru sansarlar, kurtarıldı
Hersek Lagünü´nde kuş türü sayısı 224´e çıktı
YEREL HABERLER Hersek Lagünü´nde kuş türü sayısı 224´e çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X