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Yalova’da 65 yaş üstü güreşçilere vefa Şampiyonlara TGF’nin hediyeleri verildi

İHA

Türkiye Güreş Federasyonu(TGF)'nin 81 ilde başlattığı ahde vefa kampanyası kapsamında Yalova Güreş İl Temsilcisi Lütfi Özgür, koronavirüs nedeniyle dışarı çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü eski milli güreşçileri evlerinde ziyaret ederek moral verdi. TGF'nin gönderdiği hediyeleri ise Özgür, Türkiye'yi ve Yalova'yı yıllarca başarıyla temsil eden isimlere takdim etti.

Yalova’da 65 yaş üstü güreşçilere vefa Şampiyonlara TGF’nin hediyeleri verildi

Türkiye Güreş Federasyonu(TGF)’nin 81 ilde başlattığı ahde vefa kampanyası kapsamında Yalova Güreş İl Temsilcisi Lütfi Özgür, koronavirüs nedeniyle dışarı çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü eski milli güreşçileri evlerinde ziyaret ederek moral verdi. TGF’nin gönderdiği hediyeleri ise Özgür, Türkiye’yi ve Yalova’yı yıllarca başarıyla temsil eden isimlere takdim etti.
Türkiye Güreş Federasyonu ülkemizde etkili olan Koronavirüs(COVİD19) salgını nedeniyle dışarı çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü kategorisinde bulunan güreşçilere moral ziyaretleri gerçekleştiriyor.
Ülke genelinde başlatılan uygulamayla her ilde Güreş Federasyonu İl Temsilcileri 65 yaş üstü güreşçileri ziyaret ederek, federasyon tarafından gönderilen hediyeleri takdim ediyor. Bu kapsamda Türkiye Güreş Federasyonu Yalova İl Temsilcisi Lütfi Özgür de Yalova’da bir dönem efsane olan ve başarıları ile Yalova’nın adını gururlandıran 65 yaş üstü güreşçilere ziyarette bulundu.
Özgür, ilk ziyaretini Avrupa ve Dünya Şampiyonu olan Sırrı Acar’a yaptı. Yalova’da uzun yıllar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapan Yusuf Bıyıklı ile birlikte Sırrı Acar’ı ziyaret eden Özgür, daha sonra sırasıyla Türkiye’ye Balkan Şampiyonluğu kazandıran Ahmet Bozman’ı, uzun yıllar Yalova Güreş İl Temsilciliği yapan Hakkı Bağatar’ı ve eski Milli Güreşçi Emrullah Erdin’i ziyaret etti. Özgür ziyaretlerinde, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’ın gönderdiği hediyeleri ülkemize şampiyonluklar kazandırmış ve yöneticilik yapmış olan güreşçilere teslim etti.
Güreş Federasyonu Yalova İl Temsilcisi Lütfi Özgür, “Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu bu sıkıntılı süreçte, Güreş Federasyonu Başkanımız Sayın Musa Aydın’ın ahde vefa örneği göstererek ülkemiz genelindeki 65 yaş üstü eski güreşçi ağabeylerimiz ile yakından ilgilenip onları hatırlaması ve tüm il temsilcilerimizin ortaya koyduğu çalışma gerçekten takdire şayan bir ekip çalışması oldu. Sayın Federasyon Başkanımızın gönderdiği hediyeleri alan ağabeylerimiz unutulmadıkları ve hatırlandıkları için gerçekten çok mutlu oldular. Yalova’dan, yürek dolusu selamlarını saygılarını gönderdiler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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