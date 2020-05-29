Yalova'da 2.5 ay sonra ilk cumada alanlar doldu taştı

Yalova'da 74 gün sonra cemaatle cuma namazı kılındı. Müftülük tarafından belirlenen cami ve alanlar vatandaşlarla dolup taştı.

COVİD19 salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaza kapatılan camiler bugün cuma namazıyla birlikte açıldı. Vatandaşlar cami ve avluları ile belirlenen alanları doldurup taşırdı. Cuma namazı için alanlara gelen vatandaşların maske taktıkları ve seccadelerini yanında getirdikleri görüldü. Cami girişinde maskesi olmayanlar vatandaşlara Altınova Belediyesi ekiplerince maske ve tek kullanımlık seccade verildi. Ayrıca vatandaşlara dezenfekten solüsyonu sıktı. Evlerinde abdestleri alarak camiye gelen cemaat, maskeli şekilde sosyal mesafe kurallarına uyarak saf tuttu. Öte yandan Altınova Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü ve Altınova Belediyesi ekipleri, 2.5 ay sonra ilk kez cemaatle kılınan cuma namazına yönelik her türlü tedbiri aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.