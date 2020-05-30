Yalova’da alternatif meyve üretimi yapılacak

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın seçim döneminde verdiği Tarım Destek Projesi hayata geçiriliyor. 3040 dönümlük araziye 5 çeşit alternatif meyve fidesi dikilecek.

Altınova’da yetiştirilen kivi, hurma, çilek gibi ürünlere alternatif olarak çiftçilere yüksek gelir getirecek başka meyve türlerinin çalışması yapılacak. Altınovalı çiftçilere bu konuda uzmanlar tarafından bilgilendirme yapılacak. Sonbaharda dikimi gerçekleştirilecek olan bahçeden elde edilen gelir de öğrencilere burs olarak ve gençlerin spor eğitimleri için kullanılacak.

Proje ile ilgili maliyet, gelir ve gider hesaplamalarının yapıldığını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “İlçemizde yetiştirilen kivi, hurma, çilek gibi gelir getirici meyvelerin yanında gelir getirici yeni alternatif meyveleri yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Projemiz sonbaharda start alacak. Buradan elde edilecek gelirin tamamını gençlerimize kullanacağız. Gelirle, öğrencilerimize burs vereceğiz ve spor eğitimlerinde kullanacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.