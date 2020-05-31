Uzaktan eğitimle hafız oldu

Yalova'nın Altınova ilçesinde Merkez Kız Kur’an Kursu öğrencilerinden 11 yaşındaki Nur Aleyna Albayrak, Kur’anı kerimi ezberleyerek, hafize olma şerefini elde etti.

Nur Aleyna Albayrak, bu zorlu süreçte derslerini aksatmadan online olarak hafızlığını tamamladı. Albayrak, her gün hocasından dersleri alıp, ezberlerini vererek büyük bir başarıya imza attı. Altınova Müftüsü Recep Eren, 11 yaşında hafize olan Nur Aleyna Albayrak’ı Kur'anı kerim ve altın hediye ederek tebrik etti. Müftü Recep Eren, Nur Aleyna’nın anne ve babasını telefon ederek tebrik etti. İlçe Müftüsü Eren, bu süreçte online olarak dersleri takip eden Altınova Merkez Kız Kuran Kursu öğreticisi Havva Sancaktutan’ı da tebrik etti.

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