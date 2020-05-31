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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da kumar baskınında 9 kişiye para cezası

DHA

Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA) YALOVA´da bir eve yapılan kumar baskınında, 9 kişiye toplam 34 bin 475 TL para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikköy ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, eve baskın düzenledi. Baskında kumar oynadığı belirlenen O.O., K.B., İ.T., S.K. ve B.Y. suçüstü yakalanırken, D.K., K.B., E.T. ve H. Y.´nin de evde kumar oynamak için sıra beklediği tespit edildi. Evde yapılan aramalarda 21 deste iskambil kağıdı, 98 adet poker pulu ve para makbuzu ele geçirildi. Kumar oynarken...

Yalova'da kumar baskınında 9 kişiye para cezası

<br>Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA) YALOVA´da bir eve yapılan kumar baskınında, 9 kişiye toplam 34 bin 475 TL para cezası kesildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikköy ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, eve baskın düzenledi. Baskında kumar oynadığı belirlenen O.O., K.B., İ.T., S.K. ve B.Y. suçüstü yakalanırken, D.K., K.B., E.T. ve H. Y.´nin de evde kumar oynamak için sıra beklediği tespit edildi. Evde yapılan aramalarda 21 deste iskambil kağıdı, 98 adet poker pulu ve para makbuzu ele geçirildi. Kumar oynarken suçüstü yakalanan 5 kişiye, bin 225´şer TL´den toplamda 6 bin125 TL, evde bulunan 9 kişiye ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150´şer TL´den 28 bin 350 TL ceza kesildi.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR<br>2020-05-31 13:26:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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