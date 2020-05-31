Çınarcık'ta kumar oynatılan eve baskın: 10 kişiye para cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çınarcık'ta kumar oynatılan eve baskın: 10 kişiye para cezası

DHA

Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA) YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde bir eve düzenlenen baskında kumar oynayan 10 kişiye 36 bin 400 TL para cezası uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Taşliman Mahallesi'ndeki bir eve gece saat 03.00 sıralarında baskın düzenledi. Evin salon kısmında kumar oynayan 10 kişi suçüstü yakalandı. Oyun masası üzerinde dağıtılmış halde 1 deste iskambil kağıdı ile oyun skorlarının yazılı olduğu adisyon ve 275 TL ele geçirildi. Ev sahibi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 4...

Çınarcık'ta kumar oynatılan eve baskın: 10 kişiye para cezası

<br>Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA) YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde bir eve düzenlenen baskında kumar oynayan 10 kişiye 36 bin 400 TL para cezası uygulandı.<br>İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Taşliman Mahallesi'ndeki bir eve gece saat 03.00 sıralarında baskın düzenledi. Evin salon kısmında kumar oynayan 10 kişi suçüstü yakalandı. Oyun masası üzerinde dağıtılmış halde 1 deste iskambil kağıdı ile oyun skorlarının yazılı olduğu adisyon ve 275 TL ele geçirildi. Ev sahibi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 4 kişiye de 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince toplam 4 bin 900 TL para cezası uygulandı. Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan evdeki toplam 10 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 31 bin 500 TL, genel toplamda ise 36 bin 400 TL para cezası kesildi.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Çınarcık Cem Mete OKUR<br>2020-05-31 13:57:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da kumar baskınında 9 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Yalova'da kumar baskınında 9 kişiye para cezası
Uzaktan eğitimle hafız oldu
YEREL HABERLER Uzaktan eğitimle hafız oldu
Yalova, pazartesi gününe hazır
YEREL HABERLER Yalova, pazartesi gününe hazır
Yalova’da alternatif meyve üretimi yapılacak
YEREL HABERLER Yalova’da alternatif meyve üretimi yapılacak
Yalova'da 2.5 ay sonra ilk cumada alanlar doldu taştı
YEREL HABERLER Yalova'da 2.5 ay sonra ilk cumada alanlar doldu taştı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X