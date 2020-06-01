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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tek taş yüzükleri sahteleri ile değiştiren dolandırıcılar yakalandı

İHA

Tek taş yüzükleri sahteleri ile değiştiren dolandırıcılar yakalandı

Yalova’da 4 adet tek taş yüzüğü sahteleri ile değiştiren dolandırıcı çift, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu gizlendikleri evde kıskıvrak yakalandı.
Olay, Yalova’nın İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Yanlarında getirdikleri sahte yüzük ve kolye ile kuyumcuya giren D.D. ve C.Z., tek taş yüzük almak istedi. Dolandırıcılardan biri kuyumcuyu oyalarken diğer şahıs ise gözüne kestirdiği 4 adet yüzüğü sahteleri ile değiştirdi. Ardından yüzükleri beğenmediklerini dile getiren şahıslar kuyumcudan ayrıldı. Kısa süre sonra yüzüklerin değişik olduğunu fark eden kuyumcu, polis ekiplerine haber verdi.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, D.D. ve C.Z. eşkalleri belirledi. Adım adım mobese kameraları yardımı ile şahısların izini süren ekipler, D.D. adlı bayan ve C.Z adlı şahsın Çınarcık ilçesinde bir eve girdiklerini tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler şahısları saklandıkları evde kıskıvrak yakaladı. Sahteleri ile değiştirilen yaklaşık 10 bin lira değerindeki 4 adet tek taş yüzük ve 2 bin 635 lira para ele geçirildi.
Tek taş yüzükler kuyumcuya teslim edilirken, hakim karşısına çıkan 2 zanlıda tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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