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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuyumcudan 4 tektaş çalan çift tutuklandı

DHA

Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA) YALOVA´da, kuyumcu dükkanına giderek, 4 tek taş yüzüğü çalıp, yerlerine sahtelerini bırakan D.D. ile erkek arkadaşı C.Z., polis operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  Olay, cumartesi günü, İstanbul Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. İş yerine giren D.D. ile erkek arkadaşı C.Z., 4 tek taş yüzüğü sahteleriyle değiştirerek, kayıplara karıştı. İhbarla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ile Yalova Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüphelilerin Çınarcık ilçesinde saklandığını tespit etti....

Kuyumcudan 4 tektaş çalan çift tutuklandı

<br>Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA) YALOVA´da, kuyumcu dükkanına giderek, 4 tek taş yüzüğü çalıp, yerlerine sahtelerini bırakan D.D. ile erkek arkadaşı C.Z., polis operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. <br>Olay, cumartesi günü, İstanbul Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. İş yerine giren D.D. ile erkek arkadaşı C.Z., 4 tek taş yüzüğü sahteleriyle değiştirerek, kayıplara karıştı. İhbarla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ile Yalova Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüphelilerin Çınarcık ilçesinde saklandığını tespit etti. Şüpheliler, evlerine yapılan eş zamanlı baskında, tek taş yüzüklerin satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 635 TL ve imitasyon takılarla yakalandı. Gözaltına alınan D.D. ile C.Z., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR<br>2020-06-01 15:10:12<br>

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